Американские ученые опровергают теорию о ядерной зиме после атомной бомбардировки

Специалисты Лос-Аламосской лаборатории США считают, что после массовой атомной бомбардировки температура Земли понизится незначительно и не приведет к ядерной зиме.

Изначально предполагалось, что после того, как большинство стран мира нанесут ядерные удары друг по другу, температура на Земле опустится на 20-30 градусов. Однако современные ученые в основном от данной теории отказались. На данный момент эксперты предполагают, что по итогам предполагаемой войны температура опуститься всего на 2-5 градусов, что приведет к похолоданию в мире на десять лет.

Однако специалисты Лос-Аламосской лаборатории не согласны с данным мнением. После исследований и моделирования последствия атомных ударов они пришли к выводу, что ядерная зима не наступит вовсе, поскольку в стратосфере окажется лишь небольшая доля сажи, которая, предположительно могла бы закрыть солнце.

В таком случае температура воздуха становится меньше в среднем на полградуса. В основном больше всех температура могла бы понизиться в полярных районах, хотя и подобный эффект пройдет через пят лет, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на статью ученых Лос-Аламосской лаборатории от 2018 года.

Стоит также отметить, что за основу моделирования во всех случаях было взято предположение о том, что при атомной бомбардировке мишенью станут крупные города, а не арсенал с оружием или другими боеприпасами. Кроме того, моделирование подобного конфликта будет сопровождаться сразу несколькими фактами, которые могут повлиять не только на исход, но и на переменные – количество пыли и сажи, поднимающиеся в атмосферу. В связи с этим сложно точно предположить, какой может быть ядерная зима, если она вообще наступит.

К примеру, российский ученый-исследователь пожаров предполагает, что ядерный взрыв захоронит горючий материал под руинами зданий, а это значит, что массовый пожар просто не наступит и выброс сажи в атмосферу может быть гораздо меньше, чем принято думать.

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