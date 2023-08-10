Депутат Игорь Козьмин объяснил, почему Вырица может потерять последний лес

Верховный суд подтвердил законность правил землепользования и застройки Вырицкого леса, где планируется построить монастырь. Против данного решения выступают местные жители.

В январе 2022 года настоятель храма Серафима Вырицкого, епископ Кирилл подал заявление на предоставление участка. По результатам комиссии по Правилам землепользования и застройки (ПЗЗ) был выделен участок, размером почти в 5 га в Мельничном лесу. Однако, по словам местного депутата Игоря Козьмина, ни он, ни остальные жители Вырицы не знали, что территория будет отдана под храм.

После обсуждения вопроса депутаты отметили, что не против монастыря, но предложили разместить его в другом месте и сохранить последний оставшийся в Вырице лес. Так, в беседе с журналистами издания «Мойка 78» Козьмин подчеркнул, что религиозная организация ранее уже получила 1,5 га земли на берегу реки Оредеж, поэтому их претензии еще на почти 5 га земли в лесу остаются непонятны.

Несмотря на протест местных жителей, Верховный суд подтвердил законность постройки, утвердив решение генплана от 2014 года, которое предполагает застройку всего Мельничного леса. Так, по словам депутата, строительство монастыря может быть только началом и вскоре вся зеленая территория поселка может оказаться застроена ЖК.

Ранее стало известно о возможной застройке жилыми объектами промзоны рядом со «СКА Ареной».