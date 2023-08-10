Девушка из ЮАР 17 лет воспитывалась в семье своих похитителей

Девушка из ЮАР 17 лет воспитывалась в семье своих похитителей
Фото: Pxhere

Жительница Кейптауна из Южно-Африканской Республики (ЮАР) сделала тест ДНК и выяснила, что 17 лет воспитывалась в приемной семье.

Еще до рождения Мишель Зефани Шелдон пара из ЮАР пыталась зачать ребенка, но из-за проблем с фертильностью у них это никак не получалось. Последняя попытка стать родителями закончилась выкидышем и тогда огорченная женщина переоделась медсестрой и украла новорожденную Мишель Шелдон из родильного отделения.

Преступление удалось раскрыть только 17 лет спустя, когда девочка перевелась в новую школу и встретила девушку, которая была сильно на нее похожа. Сотрудники учебного заведения предложили сделать тест ДНК в результате которого выяснилось, что школьницы – сестры, пишет Daily Mirror.

После расследования выяснилось, что девочка была похищена и жила с приемными родителями. Похитительницу привлекли к ответственности и арестовали, а Мишель продолжила жить со своими биологическими родителями.

Ранее российский певец Юрий Лоза заявил, что верит в теорию о плоской Земле.

днк-тест похищение детей юар


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Девушка из ЮАР 17 лет воспитывалась в семье своих похитителей
Больше 29 тысяч студентов поступят в университеты Петербурга бесплатно
Депутат Игорь Козьмин объяснил, почему Вырица может потерять последний лес
Люксовые бренды стали доступнее для россиян
Смольный утвердил внешний вид «СКА Арены», строительство которой завершится ...
Станцию метро «Пионерская» в Петербурге могут досрочно открыть после ремонта
Американские ученые опровергают теорию о ядерной зиме после атомной бомбардировки
В Московском районе Петербурга обнаружили лающих сов