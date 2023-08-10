Девушка из ЮАР 17 лет воспитывалась в семье своих похитителей

Жительница Кейптауна из Южно-Африканской Республики (ЮАР) сделала тест ДНК и выяснила, что 17 лет воспитывалась в приемной семье.

Еще до рождения Мишель Зефани Шелдон пара из ЮАР пыталась зачать ребенка, но из-за проблем с фертильностью у них это никак не получалось. Последняя попытка стать родителями закончилась выкидышем и тогда огорченная женщина переоделась медсестрой и украла новорожденную Мишель Шелдон из родильного отделения.

Преступление удалось раскрыть только 17 лет спустя, когда девочка перевелась в новую школу и встретила девушку, которая была сильно на нее похожа. Сотрудники учебного заведения предложили сделать тест ДНК в результате которого выяснилось, что школьницы – сестры, пишет Daily Mirror.

После расследования выяснилось, что девочка была похищена и жила с приемными родителями. Похитительницу привлекли к ответственности и арестовали, а Мишель продолжила жить со своими биологическими родителями.

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