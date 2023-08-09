Певец Юрий Лоза заявил, что актриса Юлия Пересильд не могла летать в космос

Советский и российский автор-исполнитель Юрий Лоза убежден, что актриса Юлия Пересильд не могла летать в космос, поскольку земля плоская.

По словам Лозы, он учился на геологическом факультете в Казахстане, прослушал курс лекций по геодезии, геофизике и после самостоятельных исследований понял, что вода не может огибать Землю так, как рассказывают преподаватели и учебники. Певец отметил, что не верит в то, что планета, на которой живут люди, имеет форму шара, а скорее придерживается теории плоской Земли.

Однако дальнейшие исследования для пытливого ума оказались невозможны. Исполнитель хитов «Плот» и «Пиво» рассказал, что ему не дают поехать на край Земли точно так же, как препятствуют в изучении космоса. Лоза уверен – все человечество живет под куполом, но обсуждать этот факт запрещено.

Кроме того, артист не верит, что его коллега Юлия Пересильд и вся съемочная группа фильма «Вызов» могли летать в космос. В интервью журналистам kp.ru он заметил, что нельзя судить по кадрам и снимкам, которые показывают человеку, поэтому во всех «фактах» стоит сомневаться.

«Я летал на частном самолете на высоте где-то 15 км. Выше там, наверное, ничего нет. Там заканчивается притяжение. И поэтому там можно летать спокойно на чем угодно», — подчеркнул музыкант.

Стоит также отметить, что после рассуждения на тему Земли и космоса Лоза рассказал об обиде на телевидение, куда его не пустили. Артист заявил, что уже не раз просил поставить его клипы для оценки молодым поколением, но каждый раз слышит слова «не наш формат».

Напомним, ранее пользователи Сети осудили Пересильд за фотографии с отдыха в Таиланде, посчитав ее фотографии «слишком откровенными».