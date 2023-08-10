В Москве на запасные аэродромы после атаки беспилотников ушли десять самолетов

В Москве на запасные аэродромы после атаки беспилотников ушли десять самолетов
Фото: Baltphoto

После сообщений об атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в аэропортах Внуково и Домодедово десять самолетов ушли на запасные аэродромы.

Утром, 10 августа два московский аэропорта временно ограничили прием и отправку рейсов для обеспечения безопасности воздушных судов. В связи с этим на запасные аэропорты были вынуждены уйти десять самолетов, которые должны были приземлиться во Внуково и Домодедово, говорится в сообщении Telegram-канала Росавиации.

Кроме того, экипажи еще шести самолетов изменили планы полетов, предварительно согласовав маневры с диспетчерскими службами. Вместе с этим мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке БПЛА, которые были успешно сбиты средствами Противовоздушной обороны, пишет ТАСС. После отмены распоряжений об ограничениях все самолеты приземлились в аэропортах назначения.

Ранее в Санкт-Петербурге до 30 сентября ввели запрет на пользование беспилотниками.

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