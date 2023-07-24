Петербуржцам до октября запретят пользоваться беспилотниками и гидроциклами

В Петербурге с 24 июля по 30 сентября вводится запрет на использование беспилотников. Кроме того, на некоторых водных объектах также нельзя будет покататься на гидроциклах.

В Петербурге, по решению оперативного штаба, вводится запрет на использование беспилотников с 24 июля по 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, в эти же даты вводится запрет на использование гидроциклов и других маломерных судов, не подлежащих госрегистрации. Кататься нельзя будет по Неве от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста, по части Малой Невы, а также Большой и Малой Невки, а также по Кронверкскому проливу, каналу Грибоедова, Мойке и Фонтанке, Крюкову каналу и Зимней канавке.

Ранее стало известно, что с нового учебного года школьников начнут учить управлять беспилотниками.