В Петербурге откроют сад Верности и сквер Защитников Отечества

Объекты ранее не имели названий. Об этом сообщили в Смольном.

На территории Петербурга шесть скверов получили названия. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Территория на Прибрежной улице стала Брандмейстерским бульваром, также появился сад Верности около ЗАГСа Калининского района, он расположен у пересечения Гражданского проспекта и улицы Верности. В Колпино открыли сквер Защитников Отечества, там во времена ВОВ сформировали Ижорский добровольческий батальон. Сквер Сергия Радонежского назван в честь храма, который ранее находился в том же районе. Кроме того, были названы Верхне-Ивановский и Нижне-Ивановский скверы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в саду-трансформере в Кронштадте посадили 12 лип «Паллида». На Якорной площади в Кронштадте в День ВМФ, который прошел 30 июля, открыли сад-трансформер.