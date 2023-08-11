В Госдуме предложили сократить рабочую неделю до 36 часов

Предложение не стало первым подобным. Ранее предлагалось ввести четырехдневную рабочую неделю.

Рабочую неделю предложили сократить с 40 до 36 часов. Об этом в беседе с журналистами заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она считает, что по этому пути идут многие страны мира, и Россия должна быть в этом направлении прогрессивной. Бессараб добавила, что многие люди выгорают от 40-часовой рабочей недели.

В беседе с «Лентой.ру» депутат озвучила, что добиться 36-часовой недели можно за счет сокращения рабочего дня в пятницу или общего сокращения рабочих часов за день. В Госдуме такое предложение не первое. Также озвучивалась инициатива о введении четырехдневной рабочей недели.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Госдуме призвали отказаться от идеи длинных майских выходных.