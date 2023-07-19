В Госдуме призвали отказаться от идеи длинных майских выходных

Причина в компенсации за счет зимнего отдыха. Он не менее важен.

Комитет Госдумы по труду рекомендует отклонить законопроект фракции «Новые люди» о длинных выходных днях с 1 по 9 мая. Отмечается, что авторы инициативы предложили продлить майские за счет новогодних выходных.

Как сообщают РИА новости, член комитета Михаил Тарасенко в ходе заседания нижней палаты озвучил, что авторы не учитывают, что зимой у детей каникулы и они вместе с родителями посещают катки и елки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что поездки на выходные в Петербург стали менее доступны для россиян. Отправиться на выходные в Петербурге стало дороже на 7%, если сравнивать с ценами прошлого года. За два дня в Петербурге придется потратить в среднем 8,9 тысяч рублей. При этом цены выросли на 32%, если сравнивать с данными за 2019 год.