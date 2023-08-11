В Гореловском озере утонул шестилетний ребенок

В Гореловском озере утонул шестилетний ребенок
Фото: Baltphоto /Дарья Иванова

Пострадавшую пытались спасти, но не смогли. Смерть констатировали в больнице.

В Голеовском озере в Красном Селе утонула шестилетняя девочка. Ее вытащили на берег, однако оказалось слишком поздно. Известно, что девочка внезапно ушла под воду во время купания.

По данным Мойки78, ребенка оперативно вытащили на берег, в попытках спасти девочке делали искусственное дыхание, после ее повезли в больницу на автомобиле. В медицинском учреждении сообщили, что девочка умерла в результате утопления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ребенок жил с матерью, семья считалась благополучной, на учете не состояла. Проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге в самый жаркий день августа утонули четверо детей. Трагические инциденты произошли по недосмотру родителей. Спасти детей не удалось.

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