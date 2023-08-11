В Петербурге три района очистили от торговцев-нелегалов

Были составлены административные протоколы. Об этом заявили в Смольном.

В Петербурге сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности провели очередной рейд по выявлению точек незаконной торговли на территории города. В этот раз проверки затронули три района: Красносельский, Красногвардейский и Центральный. Информацией об этом поделились в пресс-службе ведомства.

Всего за проверку было демонтировано и вывезено два торговых объекта, автолавка, и составлено два протокола об административном правонарушении. На улице Адмирала Коновалова нелегально торговали бахчевыми культурами. На Исаакиевской площади находилась нелегальная автолавка по продаже напитков и кофе. По улице Стахановцев находился бесхозный торговый объект.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Василеостровском районе пожарные тушат сто «квадратов» торговых точек.