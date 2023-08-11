Дело экс-главы двух районов Петербурга Громова дошло до суда

Дело умещается в 163 тома. Сумма заявленных исковых требований от комитета по информатизации и связи — 215 939 256.16 рублей.

Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Павла и Ивана Громовых и ещё 11 подсудимых. Их обвиняют в мошенничестве и легализации бюджетных денег. Информацией об этом поделились в объединенной пресс-службе судов Северной столицы в пятницу, 11 августа.

На скамье подсудимых оказались бывшие заместители председателя комитета Соколов, Никольский и Чамара; экс-руководители Информационно-аналитического центра Овчаренко, Герус и Корабельников. А также руководители компании «Тэсонэро Компьютерс», через которую осуществлялся вывод средств. Фигурантам вменяют 14 эпизодов мошенничества и три по факту легализации денег.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге суд вынес приговор по делу о взятках на стройках Минобороны.