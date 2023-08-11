В Финляндском направлении запустят дополнительные электрички 12 и 13 августа

В Финляндском направлении запустят дополнительные электрички 12 и 13 августа
Фото: Baltphoto

Причина в увеличении пассажиропотока. Многие хотят отдохнуть загородом в летние выходные.

Дополнительные электрички запустят на Финляндском направлении в выходные 12 и 13 августа. Информацией об этом поделились в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (АО «СЗППК»).

Пригородные поезда будут запущены из-за улучшения погоды и увеличения пассажиропотока. Электричка № 6053 будет отправляться с Финляндского вокзала в 10:15 и прибывать на станцию «Белоостров» в 11:31. Поезд № 6054 будет отправляться в 11:32. К 12:05 электричка вернется на Финляндской вокзал. Кроме того, поезд № 6174 будет отправляться до Зеленогорска. В обратном направлении – в 17:55.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что книжная экспедиция на поезде отправится из Петербурга во Владивосток. Идея появилась год назад. Тогда литературное мероприятие проходило во Владивостоке.

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