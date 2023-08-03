Книжная экспедиция на поезде отправится из Петербурга во Владивосток

Книжная экспедиция на поезде отправится из Петербурга во Владивосток
Фото: Baltphoto

Идея появилась год назад. Тогда литературное мероприятие проходило во Владивостоке.

Книжная экспедиция на поезде в рамках фестиваля «Книжные маяки России» стартует из Петербурга во Владивосток. Впервые путь проследует из Северной столицы. Об этом в беседе с журналистами заявил автор и организатор фестивального движения Денис Котов.

Как сообщает ТАСС, 3 августа отправится книжный поезд, который состоит из семи вагонов. Котов пояснил, что идея появилась около года назад, когда было решено провести первый региональный фестиваль «Книжный маяк Владивостока» совместно с мэром города. В рамках экспедиции писатели, библиотекари, издатели, деятели культуры и общественные деятели посетят 14 городов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что туристы на 13% чаще стали интересоваться отдыхом в Приморье. С января по март этого года край принял уже более 470 тысяч туристов – это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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