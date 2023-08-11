Петербуржцы не получат скидки на штрафы за парковку

Пока данный вопрос не обсуждается. Горожанам напомнили о стоимости часа на платной парковке.

В администрации Петербурга решили не предоставлять скидки на штрафы, связанные с парковками. Об этом в беседе с журналистами заявил зампредседателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, пишут петербургские СМИ.

Жители Северной столицы привыкли к гибкой системе оплаты штрафов за несоблюдение правил дорожного движения в городе. Некоторые из них можно погасить со скидкой в 50%. Однако, по словам Ваньчкова, нельзя оплатить со скидкой такой штраф, потому что эта льгота не предусмотрена. Пока этот вопрос даже не обсуждается. Он напомнил, что стоимость парковки – максимум 100 рублей в час.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге к осени начнет действовать поминутная оплата парковки. Последний вопрос – касается нормативно-правовых актов. После принятия поминутная оплата будет введена.