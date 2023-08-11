В Петербурге к осени начнет действовать поминутная оплата парковки

В Петербурге к осени начнет действовать поминутная оплата парковки
Фото: Baltphoto / Николай Овсянников

На данный момент решается вопрос документации. Неизвестно, успеют ли его проработать в срок.

К осени в Петербурге будет введена поминутная оплата парковки со второго часа. Об этом в беседе с журналистами заявил заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

Как сообщает Мойка78, к процессу все подготовлено, на данный момент ведется работа с документами. Последний вопрос – касается нормативно-правовых актов. После принятия поминутная оплата будет введена. До конца лета осталось немного времени, неизвестно, успеют ли принять нововведение к началу осени.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что перехватывающая парковка рядом со станцией «Удельная» появится весной 2024 года. Будущая стоянка для автомобилей станет шестой по счету. Ее проектированием специалисты начали заниматься еще в начале 2023 года, говорится в сообщении пресс-службы комитета по транспорту Петербурга.

город новости СПб платная парковка


 

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