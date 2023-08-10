Перехватывающая парковка рядом со станцией «Удельная» появится весной 2024 года

Новая парковка на 9 тысяч квадратных метров появится в Приморском районе Санкт-Петербурга на Фермском шоссе у станции метро «Удельная».

Будущая стоянка для автомобилей станет шестой по счету. Ее проектированием специалисты начали заниматься еще в начале 2023 года, говорится в сообщении пресс-службы комитета по транспорту Петербурга. Общая площадь перехватывающей парковки составит 9 тысяч квадратных метров, и располагаться она будет рядом со станцией «Удельная». Открытие запланировано на весну 2024 года.

Вместе с ней планируется также разработать проекты двух стоянок на улице Коллонтай и Загородном проспекте. Еще три перехватывающих парковки могут появится на улице Юннатов и Цитадельской дороге. Общая площадь всех парковок составит 29 тысяч квадратных метров.

Напомним, ранее стало известно, что платные стоянки могут появиться на территории Мурино и Кудрово.