В Кудрово и Мурино может появиться платная парковка

В Кудрово и Мурино может появиться платная парковка
Фото: Baltphoto / Николай Овсянников

Инициатива должна помочь разгрузить дороги во Всеволожском районе. Так считает депутат Коваль.

В городах Ленинградской области, вплотную прилегающих к Санкт-Петербургу — Муринском, Новодевяткинском, Бугровском и Заневском поселениях Всеволожского района могут ввести платную парковку.

Как сообщает «Коммерсант», вопрос поднимается в Законодательном собрании региона. По этому поводу к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко обратился депутат от «Единой России» Никита Коваль. Он призывает рассмотреть инициативу и внедрить интеллектуальную транспортную систему. Коваль считает, что платная парковка не для местных жителей может разгрузить дороги.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге могут расширить зону платной парковки. Также стало известно о ремонте станций метро. На очереди «Парк Победы».

Всеволожский район новости ленобласти платная парковка


 

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