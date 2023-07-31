В Петербурге могут расширить зону платной парковки

Также стало известно о ремонте станций метро. На очереди «Парк Победы».

После того, как окончательно будут введены в строй адреса на Васильевском острове, в Петербурге расширят зону платной парковки. Информацией об этом в беседе с журналистами поделился глава комитета по транспорту Валентин Енокаев. Он отметил, что в ведомстве пока нет конкретных планов, есть лишь потенциальные локации.

По данным «Делового Петербурга», Енокаев отметил, что есть смысл обсуждать определенные улицы вокруг Финляндского вокзала, Черной речки, может быть, Московского района. По поводу закрытия на ремонт станций метро, чиновник высказал, что есть негласный норматив не закрывать более трех объектов на город одновременно, при этом они не должны находиться в одном транспортном районе. «Парк Победы» закроют на капремонт в августе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стали известны адреса платной парковки на Васильевском острове.