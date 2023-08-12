В Петербурге открыли военную выставку на корабле «Иван Грен»

В Петербурге открыли военную выставку на корабле «Иван Грен»
Фото: Baltphоto /Дарья Иванова

Акция началась с торжественного мероприятия. Посетить выставку можно до 16 августа.

Десантный корабль «Иван Грен» прибыл в Петербург в рамках акции «Сила в Правде». На выставке горожане и гости Северной столицы смогут увидеть вооружение и военные трофеи, а также послушать про историю и достижения отечественного Военно-морского флота. Информацией об этом поделился вице-губернатор города на Неве Кирилл Поляков в своем телеграм-канале.

Выставка началась с торжественного мероприятия, на котором юные петербуржцы пополнили ряды «ЮНАРМИИ» под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом России Николая Евменова. «Иван Грен» будет стоять на набережной Лейтенанта Шмидта до 16 августа включительно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Ленобласть подготовила «скоростную» экспозицию для выставки «Россия».

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