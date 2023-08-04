Ленобласть подготовила «скоростную» экспозицию для выставки «Россия»

Стенд будет оформлен в единой тематике. Некоторые части сделают интерактивными, посетители смогут взаимодействовать с ними.

Стенд Ленинградской области откроется на выставке-форуме «Россия», которая состоится в столице 4 ноября. Регион подготовил «скоростную» экспозицию к мероприятию: она посвящена гоночным заездам, скоростным автомобилям и мотоциклам. Об этом журналистам Online47 рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Такие события как «Балтик Ралли» и соревнования на автодроме «Игора Драйв» уже стали визитной карточкой спортивной жизни Ленобласти. Мы решили подарить частичку этих праздников посетителям нашего стенда на ВДНХ», — озвучил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко. Посетители смогут испытать гоночные симуляторы, осмотреть раритетные мотоциклы и сделать фото в форме гонщика.