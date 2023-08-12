Звезду «Улиц разбитых фонарей» Беллу Ко нашли мертвой

Артистка боролась с тяжелым недугом. О похоронах пока не сообщалось.

В субботу, 12 августа, стало известно о смерти актрисы Беллы Ко, которая получила известность благодаря съемкам в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Труп обнаружили в ее квартире на юго-востоке столицы.

Как сообщает Starhit, в последние годы звезда криминальных сериалов мучилась тяжелой болезнью. Оказалось, артистка боролась с онкологическим заболеванием. Ее не стало в возрасте 54 лет. О дате и времени похорон пока не сообщается. Неизвестно даже, в каком городе ее похоронят, так как Белла снималась как в Москве, так и в Петербурге. Не уточняется, будет ли панихида публичной.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что звезда фильма «Карнавал» Вера Васильева умерла в возрасте 97 лет. За свою жизнь Васильева сыграла больше 60 ролей в кино и спектаклях.