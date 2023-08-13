ГАТИ сообщила о планах на благоустройство сада на шоссе Революции в Петербурге

ГАТИ сообщила о планах на благоустройство сада на шоссе Революции в Петербурге
Фото: скриншот с Google Maps

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга (ГАТИ) согласовала работы по благоустройству сада в Красногвардейском районе.

В планах у чиновников установить в зеленой зоне уличную мебель, детские и спортивные площадки, а также проложить дорожки для велосипедистов и пешеходов. Кроме того, сад на шоссе Революции получит современное освещение и даже пополнится новыми растениями, сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Сад на берегу реки Лубьи в Красногвардейском районе Северной столицы планируется благоустроить до начала мая 2024 года. На данный момент ГАТИ уже согласовала начало работ в рамках программы «Жилье и городская среда»

Напомним, ранее стало известно, что к сентябрю 2023 года завершаться масштабные работы по благоустройству территорий парка Авиаторов в Московском районе.

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