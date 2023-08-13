Один из старейших в России зоопарков празднует 158-й день рождения

Один из старейших в России зоопарков празднует 158-й день рождения
Фото: Baltphoto

Жители и гости Санкт-Петербурга готовятся к празднованию дня рождения Ленинградского зоопарка.

В воскресенье, 13 августа, исполнилось 158 лет со дня основания Ленинградского зоопарка. В честь этого сотрудники организации устроили несколько мероприятий для посетителей и рассказали об истории возникновения зверинца. Оказалось, что зоопарк в 1865 году открыла семейная пара из Голландии Юлиус Гебгардт и его жена София.

Значительно позже, в 1917 году, зоопарк был передан в городское владение. На данный момент над подержанием одного из самого старейших зоопарков в России трудятся 311 сотрудников, а в вольерах живут 508 видов животных, начиная от жирафов и заканчивая редкими амурскими тиграми.

Напомним, ранее в Ленинградском зоопарке впервые за 16 лет родился манул. Это первый случай, зарегистрированный с 2001 года.

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