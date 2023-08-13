Мужчины из Петербурга не готовы продолжать работать после выхода на пенсию

Мужчины из Петербурга не готовы продолжать работать после выхода на пенсию
Фото: Baltphoto

Жители Санкт-Петербурга ответили на вопрос, будут ли они работать после выхода на пенсию. Оказалось, что мужчины чаще женщин готовы готовы жить на пенсионные выплаты

На данный момент средний уровень пенсии в России составляет 17,8 тысячи рублей в месяц, однако издание «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на исследования IT-сервиса по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob сообщает, что жители города на Неве хотят получать в среднем 48,7 тысячи рублей.

Кроме того, большинство опрошенных мужчин из Петербурга рассказывали, что планируют отказаться от работы после выхода на пенсию. Женская половина респондентов, напротив, в старости желает продолжить трудиться. Также примерно 16% петербуржцев заявили, что будут жить на личные сбережения.

Напомним, с 1 января 2023 года доплаты к пенсиям россиян, проживающих в Петербурге, субсидируются из федерального бюджета.

новости СПб опрос пенсионеры


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Мужчины из Петербурга не готовы продолжать работать после выхода на пенсию
В Петербурге 50-летний мотоциклист разбился после первой поездки на новом ...
Певица Слава призналась подписчикам, что ее шантажирует Сергей Соседов
Назван состав «Зенита» на матч 4-го тура РПЛ с «Факелом»
Пассажиры «Аэрофлота» получили тепловой удар из-за экономности компании
В Петербурге начался рост цен на однокомнатные квартиры
Сотрудники «Роскосмоса» получили первые данные от лунной миссии
Жители Петербурга и Ленобласти наблюдали метеоритный поток Пересиды