Мужчины из Петербурга не готовы продолжать работать после выхода на пенсию

Жители Санкт-Петербурга ответили на вопрос, будут ли они работать после выхода на пенсию. Оказалось, что мужчины чаще женщин готовы готовы жить на пенсионные выплаты

На данный момент средний уровень пенсии в России составляет 17,8 тысячи рублей в месяц, однако издание «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на исследования IT-сервиса по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob сообщает, что жители города на Неве хотят получать в среднем 48,7 тысячи рублей.

Кроме того, большинство опрошенных мужчин из Петербурга рассказывали, что планируют отказаться от работы после выхода на пенсию. Женская половина респондентов, напротив, в старости желает продолжить трудиться. Также примерно 16% петербуржцев заявили, что будут жить на личные сбережения.

Напомним, с 1 января 2023 года доплаты к пенсиям россиян, проживающих в Петербурге, субсидируются из федерального бюджета.