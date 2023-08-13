Ранее неизвестное морское животное с 20-ю «руками» нашли у берегов Антарктики

Ученые обнаружили новый вид антарктической звезды с клубничным оперением, которые могут жить на глубине от 19,8 метров до 1,9 километров под водой.

Группа ученых нашла «загадочных» морских животных, известных как Promachocrinus fragarius во время исследования берегов Антарктики. По словам ученых, организм имеет «потусторонний вид», с 20 конечностями, похожими на руки. Несмотря на схожесть с морскими звездами или огурцами, размер нового подводного обитателя отличается большим размером.

Название животное получило за свою «клубничную» форму тела, а цвет созданий может быть разным: от темно-красного, до пурпурного. Во время движения их конечности напоминают двигающиеся перья. Фотографии антарктической звезды с клубничным оперением опубликовало издание The Mirror.

Ранее американские ученые провели исследование, которое опровергло теорию о ядерной зиме после атомной бомбардировки.