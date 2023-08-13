Ранее неизвестное морское животное с 20-ю «руками» нашли у берегов Антарктики

Ранее неизвестное морское животное с 20-ю «руками» нашли у берегов Антарктики
Фото: Pxhere

Ученые обнаружили новый вид антарктической звезды с клубничным оперением, которые могут жить на глубине от 19,8 метров до 1,9 километров под водой.

Группа ученых нашла «загадочных» морских животных, известных как Promachocrinus fragarius во время исследования берегов Антарктики. По словам ученых, организм имеет «потусторонний вид», с 20 конечностями, похожими на руки. Несмотря на схожесть с морскими звездами или огурцами, размер нового подводного обитателя отличается большим размером.

Название животное получило за свою «клубничную» форму тела, а цвет созданий может быть разным: от темно-красного, до пурпурного. Во время движения их конечности напоминают двигающиеся перья. Фотографии антарктической звезды с клубничным оперением опубликовало издание The Mirror.

Ранее американские ученые провели исследование, которое опровергло теорию о ядерной зиме после атомной бомбардировки.

антарктика открытие ученые


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Ранее неизвестное морское животное с 20-ю «руками» нашли у берегов Антарктики
Петербургские библиотеки вновь привлекут внимание горожан к проблеме ...
Мужчины из Петербурга не готовы продолжать работать после выхода на пенсию
В Петербурге 50-летний мотоциклист разбился после первой поездки на новом ...
Певица Слава призналась подписчикам, что ее шантажирует Сергей Соседов
Назван состав «Зенита» на матч 4-го тура РПЛ с «Факелом»
Пассажиры «Аэрофлота» получили тепловой удар из-за экономности компании
В Петербурге начался рост цен на однокомнатные квартиры