В Петербурге пройдет спектакль «Без галош элегантнее» в честь юбилея Владимира Маяковского

Впервые в Петербурге состоится гастрольный показ музыкально-поэтического спектакля «Без галош элегантнее» режиссера Терезы Дуровой.

Как сообщает пресс-служба «Театра Терезы Дуровой», гастрольный показ спектакля «Без галош элегантнее», посвященный 130-летию В.В. Маяковского, состоится в Петербурге вовсе не случайно. Дело в том, первое публичное выступление Маяковского состоялось именно в Петербурге.

В спектакле «Без галош элегантнее» прозвучат стихотворения поэта, в том числе написанные им на Надеждинской улице в Петербурге. Кроме того, именно в Северной столице поэт посвятил свою поэму «Облако в штанах» своей возлюбленной Лиле Брик.

Режиссер спектакля, народная артистка РФ Тереза Дурова заявила, что в спектакле создатели постарались найти волшебный ключик к формам Маяковского, поместив их в современную оболочку. Сам спектакль пройдет под аккомпанемент джазового оркестра, и многие стихи поэта будут пропеты.

Спектакль пройдет в Петербурге 21 и 22 августа. На сцене Театра Эстрады имени Аркадия Райкина по адресу ул. Большая Конюшенная, д. 27.