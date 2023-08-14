Правитель Валахии Влад Дракула страдал от болезни, вызывающей кровавые слезы

Группа ученых из Италии и Румынии доказали, что правитель Валахии граф Влад Цепеш, больше известный как Дракула, был болен гемолакрией.

Еще до публикации популярного романа ирландского писателя Брэма Стокера «Дракула» личность господаря Валахии была окутана множеством слухов и легенд. Не секрет, что даже собственные подданные считали его жестоким и жадным до крови. В книге граф имел черты ирландских кровососов и даже плакал кровавыми слезами. Однако, как выяснили ученые, последняя «выдумка» писателя вовсе таковой не является.

Эксперты взяли письмо, написанное самим Цепешем во времена правления, и использовали метод удаления с бумаги этиленвинилацетата. Таким образом, ученым удалось выделить с поверхности материал, который и стал объектом исследования. Среди обнаруженных соединений были обнаруженные пептиды, связанные с цилиопатией. Данный факт доказал, что у Дракулы мог страдать от генетической мутации, которая нарушила функцию его клеток и органов.

Кроме того, были обнаружены белки, которые позволили специалистам предположить, что у графа были проблемы с кожей и дыхательными путями. Однако самый интересный факт, который удалось определить – это то, что правитель Валахии страдал гемолакрией – болезнью, при которой слезы смешиваются с кровью.

Результаты своих исследований ученые опубликовали в журнале Analytical Chemistry с припиской, что опыт может быть неточным, поскольку к историческому документу могло прикасаться гораздо больше людей. В связи с этим нельзя отрицать, что белки, выделенные из письма, могли принадлежать не самому Владу Цепешу, а тому, кто писал, или трогал лист бумаги.

Несмотря на это есть основания предполагать, что Влад Дракула действительно устрашал своих врагов не только на поле, но и в повседневной жизни, проливая «кровавые слезы». Стоит также отметить, что современные ученые до сих пор спорят о том, кто же на самом деле стал прототипом романа Стокера – Влад Цепеш, или его отец Влад II Дракула. Именно он был членом Ордена Дракона и официально носил титул Дракул.

Напомним, ранее американские ученые провели исследование, благодаря которому смогли опровергнуть устоявшуюся теорию о ядерной зиме после атомной бомбардировки сразу нескольких городов.