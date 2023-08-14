Суд освободил от наказания петербуржца, выбросившего свою мать из окна

Суд освободил от наказания петербуржца, выбросившего свою мать из окна
Фото: Baltphoto

Кировский районный суд Санкт-Петербурга назначил обвиняемому в покушении на убийство своей матери на День Святого Валентина принудительную меру в виде лечения в психиатрическом стационаре.

В феврале 2023 года 36-летний петербуржец поссорился с матерью и в результате выбросил женщину из окна четвертого этажа. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами в тяжелом состоянии, однако врачам удалось спасти жизнь 56-летней жительницы Северной столицы.

Полгода спустя, после рассмотрения дела, Кировский районный суд решил отправить обвиняемого на психологическое лечение вместо колонии. Об этом 14 августа сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Сам мужчина свою вину не признал и отказался от дачи показаний.

Ранее по делу о взятке три года условно получила сотрудница стройнадзора Министерства обороны России.

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