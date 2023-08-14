Больше 100 улиц Василеостровского района оборудуют знаками в зонах платной парковки

Новые зоны платных стоянок появятся на 118 улицах Василеостровского района. До 1 ноября 2023 года их планируется оборудовать дорожными знаками и разметкой.

Сотрудники Комитета по транспорту установят 3,8 дорожных знаков, а вдоль улиц, где появятся платные парковки, нанесут разметки белого и синего цветов. Кроме того, по информации пресс-службы Смольного, в зоне стоянок будут размещены примерно 1000 табличек с информацией и 80 паркоматов.

Напомним, новая зона платной парковки в Василеостровском районе начнет работать 1 ноября 2023 года. На 118 улицах можно будет разместить больше 10 тысяч автомобилей, 10% из которых отведены специально для инвалидов.

Ранее в городской администрации Петербурга решили не предоставлять гражданам скидки на штрафы неправильную парковку по аналогии с системой оплаты взысканий за несоблюдение ПДД.