Петербуржцам напомнили, как защитить детей от падения из окна

Нельзя оставлять маленьких детей одних на длительное время. Об этом сообщили в Смольном.

Москитные сетки хоть и защищают от насекомых, однако не от выпадения детей из окон. Более того, они провоцируют подобные случаи. Петербуржцам рассказали, как избежать трагедии. Информацией об этом поделились в пресс-службе комитета по здравоохранению Северной столицы.

Детей не стоит оставлять одних на длительное время, однако если нужно уйти надолго, необходимо отодвинуть мебель от окон. Иначе ребенок может забраться на подоконник. Даже если ребенок будет находиться в комнате недолго, лучше закрыть окна. Москитные сетки не спасают от падения, а лишь создают иллюзию безопасности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге ребенок случайно разбился насмерть, облокотившись на москитную сетку. Медики не смогли спасти малыша. Он получил серьезную травму головы