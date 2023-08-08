В Петербурге ребенок случайно разбился насмерть, облокотившись на москитную сетку

Медики не смогли спасти малыша. Он получил серьезную травму головы.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетнего в Василеостровском районе Петербурга. Известно, что за помощью медиков обращение поступало.

По данным городских СМИ, ребенок случайно упал из окна четвертого этажа во вторник, 8 августа. Малыш облокотился на москитную сетку и вывалился из окна. Ребенку было 2,5 года. Сетка не выдержала его веса, что привело к несчастному случаю. Малыш получил травму головы. Пострадавший был госпитализирован, но помочь ему не смогли.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что двухлетний ребенок потянулся за веткой и упал с балкона в Петербурге. Как стало известно Gazeta.SPb от источника в правоохранительных органах, двухлетний мальчик выпал с балкона, к счастью, на первом этаже.