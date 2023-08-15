Во время реставрации Московских ворот нашли тайник

Во время реставрации Московских ворот нашли тайник
Фото: Baltphoto /Вероника Овсянникова

Послание обнаружили за крылом одной из скульптур. Всего реставрируют 30 фигур.

Крылатые гении с Московских ворот проходят чистку от грязи и краски. В мастерской непрерывно идут реставрационные работы. Всего в работу принято 30 фигур, после снятия слоев оказалось, что многие из них покрыты трещинами. Однако кроме дефектов специалисты нашли и тайники.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», тайник был найден за крылом одной из скульптур. Монеты российской чеканки, серебряный крестик, именные значки и стихи.

«Основное, пожалуй, самое интересное, это вот такие стихи, которые были написаны от руки на бумаге. Тут написано май-июль 2002 года, и написано: «Тебе через 100 лет» — поделилась заместитель генерального директора реставрационной мастерской Христина Шумилова.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что КГИОП решил через суд добиться реставрации здания Конного клуба на Крестовском.

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