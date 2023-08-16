Петербуржцы могут получить до 70 тысяч рублей на юбилей свадьбы

В Санкт-Петербурге действуют социальные выплаты супружеским парам на юбилей свадьбы. Их размер зависит от продолжительности брака и составляет от 50 до 70 тысяч рублей. Рассказываем, кто может получить выплаты и как их оформить.

Петербуржцам, отметившим 50-летие свадьбы, положено 50 тысяч рублей. На 60-й юбилей супругам выплачивают 60 тысяч рублей. Максимальной суммой 70 тысяч рублей пары награждаются на 70-ю годовщина свадьбы.

Выплаты начисляются при условии наличия у супругов гражданства России и петербургской прописки.

Чтобы оформить меру соцподдержки, необходимо авторизоваться на портале госуслуг в Санкт-Петербурге и перейти на вкладку «Единовременная выплата семейным парам к юбилеям их супружеской жизни». Затем нужно нажать кнопку «Подать заявление» и прикрепить файлы с необходимыми документами.

Подать заявление можно в течение трех лет после даты юбилея свадьбы. Срок рассмотрения обращения – 30 дней.

Помимо этого, за долголетие совместной жизни супружеские пары в Петербурге награждаются медалями «За любовь и верность». Так, 8 июля в Смольном вручили памятные знаки 30 парам, среди которых три отметивших «бриллиантовую свадьбу» (60 лет) и 13 – золотую (50 лет).

Медалью «За любовь и верность» награждают супругов, которые заключили брак не менее 25 лет назад, получили известность крепостью семейных устоев, добились благополучия совместным трудом и воспитали детей достойными членами общества. С 2008 года в Северной столице ее получили пять тысяч пар.