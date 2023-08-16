Петербуржцы получили штрафы почти на 300 млн рублей за неправильную парковку во дворах

Наиболее часто нарушали правила на окраинах города. Некоторые парковались на газонах.

В 2023 году жителям Петербурга выписали 295 млн рублей штрафов за неправильную парковку во дворах. Об этом в беседе с журналистами заявил директор СПб ГКУ «Управление по мониторингу» Сергей Куканов.

Как передает «Интерфакс», по словам главы управления, жители Петербурга совершили более 25 тысяч правонарушений. Автомобилисты парковались на газонах, перекрывали подъезды к контейнерным площадкам и входам в здания. Больше всего нарушений было зафиксировано в спальных районах города.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что больше 100 улиц Василеостровского района оборудуют знаками в зонах платной парковки. Сотрудники Комитета по транспорту установят 3,8 дорожных знаков, а вдоль улиц, где появятся платные парковки, нанесут разметки белого и синего цветов.