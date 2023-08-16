Петербург хотят очистить от водорослей за 19 млн рублей

Петербург хотят очистить от водорослей за 19 млн рублей
Фото: pxhere

Растения оказались вредителями. Из-за них в 2018 году гибли утки.

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности ищет подрядчика, который сможет очистить петербургские водоемы от водорослей. Для города ищут эффективное средство в борьбе с сине-зелеными вредителями. Соответствующий конкурс появился на официальном портале госзакупок.

Смольный готов выделить на борьбу с водорослями 19 млн рублей. Подрядчик должен решить вопрос до апреля 2025 года. Из-за сине-зеленых водорослей в 2018 году массово гибли птицы. Утки умирали из-за высокой концентрации токсинов в печени.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Перевозной набережной опять нашли свалку. Свежие навалы строительного мусора, автомобильных покрышек и отходов от сноса зданий выявлены экологами на месте, где ранее стояли ангары, заваленные мусором.

водоемы новости СПб экология


 

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