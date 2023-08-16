Каша стала причиной экстренной посадки рейса Сочи – Петербург

Пассажиры не на шутку испугались. Однако все обошлось.

Экстренную посадку самолета, летевшего из Сочи в Петербург, пришлось осуществить из-за каши. Она подгорела и по салону воздушного судна разнесся запах гари. Пассажиры сильно испугались из-за запаха, что и привело к экстренной посадке.

По данным телеканала «78», источником запаха гари стала каша, которая готовилась на задней кухне. После вынужденной посадки выяснилось, что была негерметично закрыта упаковка, из-за чего еда попала на плиту и начала подгорать. По данным табло аэропорта Пулково, самолет должен был прибыть в 13:45, но время было изменено на 16:40.

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