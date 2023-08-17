Специалисты Cancer Research UK: быстрое насыщение свидетельствует о раке желудка

Специалисты Cancer Research UK: быстрое насыщение свидетельствует о раке желудка
Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Быстрое наступление чувства сытости во время еды может указывать на рак желудка, предупредили специалисты крупнейшей в мире независимой организации по исследованию рака Cancer Research UK.

Под быстрым насыщением подразумевается неспособность съесть привычный объем еды. У человека может даже возникать отвращение к пище при мысли, что порцию нужно доесть. Беспокоиться стоит, если такая реакция организма наблюдается регулярно без изменения образа жизни. Об этом сообщает издание Express.

Симптомы рака желудка на ранних стадиях могут быть похожи на проявления других заболеваний, например, язвы. Этим он и опасен, люди часто списывают его со счетов, пояснили в Cancer Research UK.

Ранее врач-онколог, доктор медицинских наук Вадим Пищик назвал симптомы рака легких. По его словам, на ранних стадиях заболевание может проявляться кашлем.

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Специалисты Cancer Research UK: быстрое насыщение свидетельствует о раке желудка
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