Онколог рассказал о симптомах рака легких

Рак — то заболевание, которое долго может себя не проявлять. К тому же люди часто игнорируют небольшие неполадки со здоровьем, пока ситуация не ухудшится до критической отметки. Чтобы оставаться здоровым, нужно прислушиваться к своему здоровью.

Рак легких сложно заметить, так как в этом органе нет нервов. То есть сначала легкие не болят, а начинается это только тогда, когда опухоль вросла в какие-то структуры. В этом трудность.

Ранним симптомом рака легких может являться кашель, но стоит учитывать, что он характерен и для многих других заболеваний. Зато на кровохарканье уже стоит обратить внимание. Об этом врач-онколог, доктор медицинских наук Вадим Пищик рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Достоверно выявить раковые опухоли в легких можно только с помощью профилактического флюорографического исследования. Такие процедуры стоит проходить строго по графику, ничего не пропуская. Это уже вопрос не просто здоровья, но и жизни.