Жители Петербурга и Ленобласти приняли гром за взрывы и обратились в полицию

Сильная гроза с дождем испугала жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В полиции поступило сразу несколько обращений о «вспышках», которые были приняты за взрывы.

Ночью в Петербурге и Ленобласти прошла гроза, однако некоторые жители приняли непогоду за нападение. Так, 17 августа в полицию обратилась обеспокоенная женщина и рассказала, что видит в небе «вспышки». Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, но увидели вдалеке только начинающуюся грозу.

Аналогичная ситуация произошла в деревне Борисово Приозерского района. После этого «взрывы» были зафиксированы в Гатчине, а также поселке городского типа Дружная Горка, пишет «Петербург2». При этом во всех случаях причинами «вспышек» в небе была надвигающаяся гроза, о чем сотрудники полиции были вынуждены рассказать обратившимся гражданам.