Отказ прийти на съемки ток-шоу обернулся для Виктора Бычкова судом и штрафом

Отказ прийти на съемки ток-шоу обернулся для Виктора Бычкова судом и штрафом
Фото: кадр из фильма "Особенности национальной охоты"

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга обязал советского и российского актера Виктора Бычкова выплатить неустойку шоу «Секрет на миллион» за отказ приехать на съемки.

В ноябре 2021 года редакторы программы заключили договор со звездой фильма «Особенности национальной охоты», в рамках которого актер должен был стать участников одного из выпуска «Секрета на миллион». Однако, по словам Бычкова, в назначенный день его жена попала в больницу, и он не смог приехать на шоу.

Несмотря на данный факт, представители передачи обратились в суд с требованием взыскать с артиста выплатить неустойку за срыв съемок. Суд требование удовлетворил и обязал Бычкова выплатить 715 тысяч рублей, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Ранее суд Северной столицы освободил от наказания петербуржца, который выбросил свою мать из окна.

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