Депутат Милонов может предстать перед судом за агрессивное поведение в Горловке

Активистка Ирина Воскобойникова подала в суд на депутата Государственной думы Виталия Милонова после того, как парламентарий накричал на нее.

В середине июля 2023 года Милонов приехал в отделение ЛДПР в Горловке и заявил, что Воскобойникова работает на Украину. После инцидента, по информации юриста из Санкт-Петербурга Ирины Баханович, девушку госпитализировали с инсультом. Она также отметила, что скандал вышел на уровень Госдумы, но депутат не принес извинений.

Поэтому, активистка решила подать в суд на Милонова и собирается защитить свои честь и достоинства, написала Баханович в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что Воскобойникова помогала родственникам участников спецоперации России по защите республик Донбасса и сама потеряла сына в зоне СВО.

Напомним, ранее Милонов предложил запретить в России карты Таро и гороскопы.