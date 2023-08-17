Депутат Милонов может предстать перед судом за агрессивное поведение в Горловке

Депутат Милонов может предстать перед судом за агрессивное поведение в Горловке
Фото: Baltphoto

Активистка Ирина Воскобойникова подала в суд на депутата Государственной думы Виталия Милонова после того, как парламентарий накричал на нее.

В середине июля 2023 года Милонов приехал в отделение ЛДПР в Горловке и заявил, что Воскобойникова работает на Украину. После инцидента, по информации юриста из Санкт-Петербурга Ирины Баханович, девушку госпитализировали с инсультом. Она также отметила, что скандал вышел на уровень Госдумы, но депутат не принес извинений.

Поэтому, активистка решила подать в суд на Милонова и собирается защитить свои честь и достоинства, написала Баханович в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что Воскобойникова помогала родственникам участников спецоперации России по защите республик Донбасса и сама потеряла сына в зоне СВО.

Напомним, ранее Милонов предложил запретить в России карты Таро и гороскопы.

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