Ученые выяснили, что найденный во льдах человек Этци был черными и лысым

Ученые выяснили, что найденный во льдах человек Этци был черными и лысым
Фото: Pxhere

Палеогенетики расшифровали геном Тирольского ледяного человека, которого назвали Этци, и выяснили, что он обладал темной кожей, карими глазами и был лишен волос.

Изначально исследователи предполагали, что найденный в альпийских льдах мумифицированный человек Этци обладал светлой кожей и голубыми глазами, однако последняя расшифровка генома доказала обратное. Выяснилось, что он был носителем нескольких мутаций, одна из которых вызывает облысение у мужчин. Кроме того, «ледяной человек» имел склонность к ожирению и диабету, но не позволял недугам развиться, поскольку вел «здоровый образ жизни».

Ученые также предположили, что Этци был практически чистокровным потомком первых земледельцев Евразии, которые мигрировали в Европу из Анатолии примерно восемь тысячелетий назад В связи с этим считается, что при жизни человек из льдов мог иметь темный оттенок кожи, говорится в исследовании Института эволюционной антропологии общества Макса Планка, опубликованном в журнале Cell Genomics.

Ранее после исследования генома правителя Валахии Влада Цепеша выявили, что Дракула мог плакать кровавыми слезами.

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