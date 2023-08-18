«Его частицы внедряются в органы»: эколог Шалунова рассказала об опасности микропластика

Проблема загрязнения планеты пластиком обсуждается в научных кругах и медиа достаточно давно, однако с течением времени ситуация с синтетическими полимерами только усугубляется. Мелкие частицы пластика проникли буквально везде – их находят в водоемах, рыбе, арктических льдах и даже в человеке. Эколог Екатерина Шалунова в беседе с Gazeta.SPb рассказала, чем опасен микропластик и как уменьшить его количество в повседневной жизни.

По ее словам, микропластик переносится по всей экосистеме и является частью среды обитания человека. Его окончательная угроза еще не определена, в мировом сообществе продолжаются дискуссии на эту тему.

Прямые последствия влияния микропластика на человека на сегодняшний день не доказаны. Об этом можно судить только по другим организмам.

«Мы точно знаем, что частицы микропластика внедряются в животные органы и ткани. А это дополнительный источник стресса для организма», – пояснила эколог.

Кроме того, на полимеры попадают различные загрязнители, которые могут накапливаться в организме и ослаблять иммунитет.

Чтобы уменьшить количество мелких частиц пластика в повседневной жизни, эксперт посоветовала выбирать одежду и предметы для дома без синтетических материалов. Также можно чаще убираться в квартире. Отдельно стоит обращать внимание на состав косметических средств, поскольку в них может содержаться микропластик. Есть специальные сайты, позволяющие определить опасные вещества в составе.

В России не борются с микропластиком системно. Заметны лишь отдельные инициативы, например, экологическое просвещение, добавила Шалунова.