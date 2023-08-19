В августе полностью перекроют движение на КАД между Приморским шоссе и ЗСД

В августе полностью перекроют движение на КАД между Приморским шоссе и ЗСД
Фото: Baltphoto /Вероника Овсянникова

Движение будет ограничено ночью. Водителям стоит заранее выбрать удобный маршрут.

Участок внутренней стороны Кольцевой автодороги (КАД) между развязками Западного скоростного диаметра (ЗСД) и Приморским шоссе закроют для автомобильного движения в конце августа в связи с проведением дорожных работ. Информацией об этом поделились в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В сообщении отмечается, что на участке КАД с 2 по 11 км между транспортной развязкой на пересечении с Приморским шоссе и транспортной развязкой на пересечении с ЗСД полностью остановят движение транспорта три раза за ночь 25 августа: с 01:00 до 01:30, с 02:30 до 03:00 и с 04:00 до 04:30. Известно, что специалисты будут монтировать оголовки водопропускных труб на внутреннем кольце.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полиция Петербурга раскрыла подробности смертельной аварии с грузовиком на КАД.

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