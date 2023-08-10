Полиция Петербурга раскрыла подробности смертельной аварии с грузовиком на КАД

Полиция Петербурга раскрыла подробности смертельной аварии с грузовиком на КАД
Фото: скриншот Google Maps

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства ДТП в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, в результате которого грузовик раздавил легковой автомобиль, и погибли двое человек.

Выяснилось, что за рулем грузового автомобиля итальянской марки Iveco находился 22-летний водитель. При съезде с кольцевой автодороги на Краснофлотское шоссе не справился с управлением и столкнулся с опорой.

После этого, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, грузовик задел автомобиль Toyota RAV4, которым управляла 58-летняя женщина. В результате столкновения Iveco перевернулся на микроавтобус Volkswagen Caravelle, за рулем которого находилась 38-летняя женщина. Кроме нее в салоне находились трое детей 7-8 лет. Они не пострадали. Женщина-водитель Volkswagen и пожилая пассажирка легкового автомобиля скончались.

Ранее стало известно, что последствия ДТП на КАД устраняют 12 сотрудников МЧС и три единицы спецтехники.

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