Петербуржцам рассказали, как избавиться от воска на фруктах

Покрытие наносят для транспортировки плодов. Не всегда для этого используют качественные материалы.

Перед транспортировкой фрукты часто покрывают воском, чтобы они сохраняли свежесть. Жителям Петербурга рассказали, как стереть налет с плодов. Информацией об этом поделились в пресс-службе регионального отделения Роспотребнадзора.

Отмечается, что для транспортировки далеко не всегда используют натуральные дорогие воски, зачастую прибегают к химическим дешевым аналогам. Для удаления покрытия достаточно промыть плоды в теплой или горячей воде. Если налет остался, можно замочить фрукты на несколько минут. Также удалить воск легко с помощью губки или ткани. В крайнем случае можно удалить кожуру.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам рекомендовали последний месяц лета есть картошку и помидоры.