Петербуржцам рассказали, как избавиться от воска на фруктах

Петербуржцам рассказали, как избавиться от воска на фруктах
Фото: Baltphoto /Елена Яковлева

Покрытие наносят для транспортировки плодов. Не всегда для этого используют качественные материалы.

Перед транспортировкой фрукты часто покрывают воском, чтобы они сохраняли свежесть. Жителям Петербурга рассказали, как стереть налет с плодов. Информацией об этом поделились в пресс-службе регионального отделения Роспотребнадзора.

Отмечается, что для транспортировки далеко не всегда используют натуральные дорогие воски, зачастую прибегают к химическим дешевым аналогам. Для удаления покрытия достаточно промыть плоды в теплой или горячей воде. Если налет остался, можно замочить фрукты на несколько минут. Также удалить воск легко с помощью губки или ткани. В крайнем случае можно удалить кожуру.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам рекомендовали последний месяц лета есть картошку и помидоры.

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