На Комендантском столкнулись каршеринг и такси

Сведения о пострадавших не поступали. Обстоятельства выясняются.

Утром субботы, 19 августа, на Комендантском проспекте в Приморском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием такси и каршеринга. Информацией об этом поделились очевидцы аварии в социальных сетях.

Свидетели отмечают, что ДТП произошло на пересечении Долгоозерной улицы и Комендантского проспекта. Кроме того, в аварию попала еще одна машина. Информация о пострадавших не поступала. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Красносельском районе каршеринг влетел в BMW: есть пострадавшие. Свидетели инцидента отмечают, что водитель не смог справиться с управлением в потоке. По предварительным данным, он и его пассажир пострадали. Они в тяжелом состоянии.