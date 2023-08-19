Выборг отмечает 730-летие

Для горожан и гостей города подготовили праздничную программу. Она действует на трех локациях.

В субботу, 19 августа, в Выборге Ленинградской области праздник: город отмечает 730-летие со дня основания. Несмотря на шведское происхождение, он остается территорией России уже длительное время. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Ленобласти.

Губернатор региона Александр Дрозденко поздравил город и его жителей с праздником. Он высказал, что в Выборг невозможно не влюбиться. Глава региона также отметил важность реставрации исторических объектов и строительства производственных. В городе проходят праздничные мероприятия: фестиваль военно-исторической реконструкции «Средневековые дни в Выборге», а на Рыночной площади проходит мероприятие «Выборгское время. Знай наших». В парке Ленина можно посетить интерактивы для детей и взрослых.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что власти РФ утвердили календарь праздничных дней в 2024 году.