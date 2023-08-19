Бритни Спирс впервые прокомментировала развод с Сэмом Асгари

Звездный развод удивил поклонников своей неожиданностью. Артистка раскрыла некоторые подробности произошедшего.

Несколько дней назад бодибилдер Сэм Асгари заявил, что расторгает брак с Бритни Спирс. По его словам, причина в якобы изменах. Сама Бритни впервые высказалась о разводе.

Фитнес-тренер заявил, что звездная супруга изменяла ему с персоналом. Также певица проявляла агрессию по отношению к мужу, неоднократно поднимала руку. Асгари съехал от жены и нанял адвокатов, чтобы начать бракоразводный процесс, сообщали западные СМИ. Ходят слухи, что тренер требует пересмотреть брачный контракт, чтобы заполучить выгоду.

Бритни в это время уже опубликовала у себя в социальных сетях новое видео с танцами. Однако текст в публикации получился печальным.

«Бритни отметила, что многие уже знают, что они с мужем разошлись. Шесть лет, считает блондинка — это огромный срок для отношений, поэтому она шокирована. Но она не собирается объяснять, почему это произошло. Бритни считает, что это никого не касается. Артистка поделилась, что больше не может терпеть эту боль. Она получает много сообщений, которые помогают ей справиться с трудным периодом.

Артистка выразила благодарность своим поклонникам за слова поддержки и рассказала, что ее брак не был таким радужным, как это могло показаться по социальным сетям.

«Я бы с удовольствием показала свои эмоции и слезы, то, что на самом деле чувствую. Но по какой-то причине мне всегда приходилось скрывать свои слабости. Если бы я не была сильной, меня сразу бы отправили в место, где есть врачи. Предполагается, что тебя должны любить безоговорочно, а не на каких-либо условиях! Так что я буду сильной, насколько это возможно. И вообще-то у меня это чертовски хорошо получается. В любом случае, хорошего дня и не забывайте улыбаться», — отметила блондинка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что актер Сэм Асгари подал на развод с Бритни Спирс спустя 14 месяцев брака.